Отпевание погибшего в ДТП с артистом Ефремовым прошло в Рязанской области

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В храме села Константиново Рязанской области в четверг прошло отпевание Сергея Захарова - водителя, погибшего в ДТП с участие актера Михаила Ефремова, сообщил "Интерфаксу" местный житель.

По словам собеседника агентства, похоронят мужчину на его родине, в селе Кузьминское Рыбновского района.

"Мы долго не говорили матери Сергея, что ее сын погиб - она уже старая, здоровье у нее не очень. А тут пришлось сказать, и она попросила отвезти ее в церковь попрощаться с ним", - сказал житель села Кузьминское.

Мужчина отметил, что особенно тяжело сейчас жене Сергея - у нее несколько дней назад умерла мать, а теперь она хоронит еще и мужа.

Авария, в которой погиб водитель-курьер Захаров, произошла вечером 8 июня возле дома 3 на Смоленской площади в Москве. Автомобиль Jeep Grand Cherokee Ефремова выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной "Лада", которой управлял Захаров. Позже мужчина умер в больнице, а Ефремов практически не пострадал.

Прибывшие на место аварии полицейские выяснили, что в момент ДТП актер был пьян. В отношении Ефремова возбудили уголовное дело, он отправлен под домашний арест.