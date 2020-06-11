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В Калининграде задержан второй транспортный полицейский за подброс наркотиков

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В Калининграде задержан второй сотрудник транспортной полиции в ходе расследования уголовного дела о подбросе наркотиков местному жителю, сообщила пресс-служба Северо-Западного следственного управления СКР.

По информации пресс-службы, заместитель начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Западного линейного управления МВД задержан в рамках ранее возбужденного дела по пункту "б" "г", части 4 статьи 228.1, пункту "в", части 3 статьи 286 УК РФ (сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору и превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

Он подозревается в сбыте наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий и фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности, говорится в пресс-релизе.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

Ранее в рамках данного дела был задержан оперуполномоченный этого же отдела транспортной полиции Калининградской области. Судом ему назначена мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, сотрудники отдела в январе 2020 года решили искусственно завысить количество выявленных ими преступлений. Для этого они привлекли гражданина, который попросил знакомого приобрести запрещенные вещества.

"После спровоцированного приобретения наркотиков полицейские задержали гражданина. Они сфальсифицировали результаты оперативно-розыскной деятельности, что послужило основанием для необоснованного возбуждения уголовного дела в отношении гражданина по статье 228.1 УК РФ и привлечения его к уголовной ответственности", - говорится в пресс-релизе.

Оперативное сопровождение дела осуществлялось УФСБ по Калининградской области и отделом собственной безопасности УТ МВД России по СЗФО.

Калининград СКР МВД

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