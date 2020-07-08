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В Самаре шестерых полицейских будут судить за фабрикацию дел о наркотиках

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Самарской области завершено расследование уголовного дела шестерых бывших полицейских и 15 их предполагаемых сообщников. Бывших сотрудников полиции подозревают в фабрикации материалов дел о наркотиках, сообщили в СК.

По версии следствия, с 2015 года по 2017 год оперативики из Самары, получая информацию о подозреваемых в причастности к обороту наркотиков, задерживали их. Если у подозреваемых дома обнаруживались наркотики, полицейские их незаконно изымали в отсутствие понятых и без составления протоколов. Доставив подозреваемых в отдел полиции, оперативники вызывали не менее трех граждан из числа наркозависимых, которые впоследствии фиктивно выступали в качестве "закупщиков" и "понятых".

Затем сотрудники полиции фальсифицировали документы по факту незаконного сбыта задержанными наркотических средств. По этим документам следователи МВД расследовали уголовные дела по статье 228.1 УК, а суды выносили приговоры, говорится в пресс-релизе СК.

По этому делу были допрошены более 60 свидетелей, проведено свыше 30 экспертиз, 47 осмотров места происшествия, 20 очных ставок, 13 проверок показаний на месте и другие процессуальные действия. Уголовное дело составило 120 томов.

Фигурантам вменяют 34 преступления, предусмотреннын статьями 159 (мошенничество), 286 (превышение должностных полномочий), 228 (незаконный оборот наркотических средств) и 303 (фальсификация доказательств) УК.

Самара МВД СКР

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