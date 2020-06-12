Раввина Лазара выпишут из больницы после выздоровления от COVID-19

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Главного раввина России Берла Лазара выписывают из больницы накануне шаббата, еврейский лидер пошел на поправку после лечения от коронавируса.

"Его выписывают - вероятно, в ближайшие часы. Компьютерная томография показывает, что все пришло в норму, температуры уже давно нет, так что все замечательно", - сказал "Интерфаксу" в пятницу глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин.

По его словам, настроение у раввина прекрасное, поскольку "оказаться на шаббат дома для него очень важно".

Решение о госпитализации Лазара было принято 4 июня, так как ему необходимо было более активное лечение.