Сильный ветер на Ставрополье опрокинул несколько грузовиков

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Шквалистый ветер опрокинул несколько грузовиков на трассе в Ставропольском крае, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

В Андроповском районе на федеральной автодороге "Кавказ", в 40 км от города Минеральные Воды, опрокинулись девять грузовых "Газелей" и две фуры.

По предварительным данным, пострадавших нет.

По данным МЧС, сильный ветер и дождь с грозой привел к массовым порывам электропроводов. Всего под отключение попали более семи тысяч жителей региона.