Преступность в сфере IT-технологий в России за год выросла в два раза

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В России зафиксировано увеличение числа преступлений в сфере IT-технологий на 103% в мае этого года по сравнению с показателями прошлого, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Все чаще злоумышленники применяют для хищения денежных средств информационно-телекоммуникационные технологии. К примеру, мошенничеств с использованием электронных средств платежа, квалифицированных по статье 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа), стало больше на 103,6%", - рассказала она в субботу.

Волк отметила, что число мошенничеств, квалифицированных по статье 159 УК РФ (мошенничество), в мае 2020 года возросло на 35,0%.

При этом за пять месяцев текущего года количество преступлений с использованием IT-технологий выросло на 85,1% (в том числе тяжких и особо тяжких - на 123,7%), а удельный вес возрос до 21,7% от общего числа.

"Почти в 6 раз увеличилось количество преступлений, совершенных с использованием расчетных (пластиковых) карт", - отметила представитель МВД.

Кроме того, как сообщила Волк, в мае этого года было выявлено 12 преступлений по статье 207.1 УК РФ, введенной в апреле текущего года и устанавливающей ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан.