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Медведев заявил о росте киберпреступности в РФ на 85% из-за пандемии

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о росте киберпреступности в условиях перехода многих граждан и компаний на удаленный режим работы из-за пандемии коронавируса.

"Что закономерно привело к росту киберпреступности. За последние пять месяцев количество преступлений с использованием интернета, информационных технологий, мобильной связи составило более 80 тысяч, это приблизительно на 85% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - отметил Медведев на совещании по вопросам общественной безопасности.

Он подчеркнул, что появляются новые схемы, новые технологические приемы совершения преступлений. "Это нужно иметь в виду. И в общем числе зарегистрированных преступлений их удельный вес тоже увеличился почти в два раза", - отметил Медведев.

При этом более половины таких преступлений, отметил зампредседателя СБ РФ, относятся к тяжким и особо тяжким преступлениям. "Особенно уязвимы в этой ситуации физические лица, граждане нашей страны. Которые не всегда могут правильно сориентироваться, это касается пожилых людей, которые не очень чувствуют эти технологии", - сказал он.

Чтобы заполучить их средства, отметил Медведев, преступники действуют весьма изощренно, "поэтому большинство таких преступлений совершенно с использованием современных технических средств связи и информации".

Он подчеркнул, что необходимо "максимально предотвратить последствия, которые могут возникнуть из-за пандемии и экономического кризиса". "Последствия пандемии, а значит, и рост преступности в определенных сферах может быть достаточно длительным, имея в виду, и вероятные обострения ситуации с инфекцией, и новые волны эпидемии, и возможные ограничения, если они все-таки потребуются", - добавил Медведев. По его словам, такая ситуация будет вести к появлению новых схем работы преступников.

Ранее в пресс-службе столичного главка полиции "Интерфаксу" сообщали, что в апреле в Москве более чем втрое возросло количество IT-преступлений.

Хроника 09 января – 09 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Дмитрий Медведев Коронавирус

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