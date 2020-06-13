Тула и десять сел области остались без света из-за непогоды

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В Тульской области устраняют последствия грозового фронта, в результате которого нарушено электроснабжение в десяти населенных пунктах региона, сообщила в субботу пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Энергоснабжение нарушено в Туле и Алексинском районе.

На место происшествия выехали аварийно-восстановительные бригады.

Количество попавших в зону отключения жилых домов и населения уточняется.

В пресс-службе администрации Тулы сообщили, что в результате грозы и сильного ветра в областном центре повалено более 20 деревьев.