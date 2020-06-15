Американские бомбардировщики B-52 совершили подлет к Петербургу

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Американские стратегические бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, в понедельник выполнили полеты вблизи Санкт-Петербурга, следует из данных Пентагона.

По сведениям американских военных, пара американских стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress, вылетевших с авиабазы Минот в штате Северная Дакота, в понедельник совершила дальние многочасовые полеты над регионом Балтики в рамках военно-морских учений BALTOPS-2020.

Самолеты осуществили пролеты над столицами Латвии Ригой, столицей Эстонии Таллином, а также над эстонским островом Вайндлон в Финском заливе, который расположен в примерно в 180 км от Санкт-Петербурга.

"В рамках поддержки европейской бомбардировочной группировки B-52 провели учения по взаимодействию с истребителями Typhoon Королевских ВВС Великобритании и французскими Mirage, которые в рамках миссии НАТО, осуществляют патрулирование в воздушном пространстве стран Балтии. Бомбардировщики совершили пролеты над Таллином, Ригой и островом Вайндлоо в Балтийском море", - говорится в сообщении.

"Стратосферная крепость" вблизи Калининграда

Как сообщалось, на фоне проходящих на Балтике натовских военно-морских учений BALTOPS-2020 стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress, способный нести крылатые ракеты с ядерной боеголовкой, в понедельник совершил полет вблизи Калининградской области.

По имеющимся данным, в ходе выполнения задания американский бомбардировщик приближался к главной базе Балтфлота в Балтийске на расстояние приблизительно 180 км. В районе к востоку от датского острова Борнхольм на Балтике B-52H Stratofortress курсировал в течение около трех часов.

Четыре самолета на западе

В это же время у западных границ России выполняли задание не менее четырех натовских военных самолетов.

Так, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W совершил пролеты вдоль границ Псковской и Ленинградской областей в воздушном пространстве Латвии и Эстонии. Тем временем британский самолет разведки и управления нанесением авиаударов Sentinel R.1 совершил облет Калининградской области со стороны Польши, Балтики и Литвы. Еще один британский разведывательный самолет - RC-135W - выполнял полет у морских границ Калининградской области. Кроме того, к западу от Калининградской области полет выполнял патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon.

Су-27 для "перехвата"

В Минобороны РФ в понедельник сообщали, что для сопровождения над Балтикой стратегических бомбардировщиков В-52H США и самолетов-разведчиков НАТО были подняты в воздух истребители Су-27.

Участвовавшие в "перехвате" Су-27 - российские истребители четвертого поколения, разработанные в ОКБ Сухого, входят в состав российских дежурных сил ПВО.

В крупномасштабных военно-морских учениях НАТО в акватории Балтийского моря, начавшихся 7 июня, задействовано 28 кораблей, 28 самолетов и вертолетов и три тысячи военнослужащих из 17 стран-членов НАТО: Канады, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Греции, Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Испании, Турции, Великобритании и США, а также двух партнеров альянса - Швеции и Финляндии.

Основная группировка боевых кораблей стран-членов НАТО, участвующих в учениях, в последние дни проводит операции в 120-180 км от морской границы Калининградской области.

По имеющимся данным, в районе южной и центральной Балтики действуют эсминец ВМС США USS Donald Cook (DDG 75), оснащенный системой противоракетной обороны Aegis и крылатыми ракетами Tomahawk, канадский фрегат HMCS Fredericton (FFH 337), германский фрегат Lubeck (F214) и фрегат британского королевского флота HMS Kent (F78).