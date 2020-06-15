РФ подняла Су-27 для "перехвата" над Балтикой бомбардировщиков США и самолетов-разведчиков НАТО

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Истребители Су-27 были подняты в воздух для сопровождения над Балтикой стратегических бомбардировщиков В-52H США и самолетов-разведчиков НАТО, сообщили в понедельник в Минобороны России.

"Для перехвата целей в воздух были подняты истребители Су-27 морской авиации Балтийского флота. Нарушения государственной границы РФ допущено не было", - отметили в Минобороны РФ.

"Полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - добавили в российском военном ведомстве.

В Минобороны РФ заявили, что действия американских бомбардировщиков В-52H ВВС США и иностранных разведывательных самолетов над нейтральными водами Балтийского моря были своевременно обнаружены дежурными силами по противовоздушной обороне Западного военного округа.

"На значительном удалении от государственной границы РФ самолеты иностранных государств непрерывно сопровождались российскими радиолокационными средствами контроля", - заявили военные. По их словам, российские истребители сопроводили иностранные самолеты.

Совместные учения

"Самолеты стратегической и разведывательной авиации ВВС США и стран НАТО выполняют полеты над Балтийским морем в рамках учения стран Североатлантического альянса "Балтопс-2020", - сказали в Минобороны РФ.

8 июня в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что российские военные отслеживают учения НАТО Baltops в Балтийском море с 7 по 19 июня.

Первый замглавы комитета Госдумы по обороне, герой России Андрей Красов ранее заявил "Интерфаксу", что учения Baltops "проходят возле границ Российской Федерации, и они явно направлены против России".

В военно-морских учениях НАТО задействовано не менее 29 кораблей, 29 самолетов и вертолетов, сообщило ранее Европейское командование вооруженных сил США. В них участвуют около трех тысяч военнослужащих из 17 стран-членов НАТО, а также двух партнеров альянса: Швеции и Финляндии.

Участвовавшие в "перехвате" Су-27 - российские истребители четвертого поколения, разработанные в ОКБ Сухого. Входят в состав российских дежурных сил ПВО.