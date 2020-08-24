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Житель Саратова получил пожизненный срок за изнасилование и убийство школьницы

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Саратовский областной суд приговорил к пожизненному заключению в колонии особого режима 35-летнего жителя Саратова за изнасилование и убийство девятилетней школьницы. Об этом сообщила Генпрокуратура.

Убийство девятилетней девочки в Саратове

Суд и следствие установили, что утром 9 октября 2019 года, когда девочка шла в школу мимо гаражей, он поймал ее, затащил в гараж, изнасиловал и задушил. Тело он спрятал в погребе одного из заброшенных гаражей.

Ребенка активно искали около двух суток, а когда ее нашли мертвой, у гаражей несколько сотен человек устроили стихийную акцию. Они пытались задержать полицейскую машину, в которой, как они решили, везли подозреваемого. Гибель девочки вызвала широкий общественный резонанс и начали звучать призывы вернуть смертную казнь.

По подозрению в убийстве был задержан мужчина, ранее судимый за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. Сначала он заявил, что самовольно захватил заброшенный гараж. Девочка, проходя мимо, якобы с ним заговорила, он испугался разоблачения и убил ее. Затем подтвердилась версия с изнасилованием.

Суд признал его виновным по п."б" ч.4 ст.132 (иные действия сексуального характера) и пп."в,к" ч.2 ст.105 УК (убийство малолетнего, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера).

Летом 2020 года мэрия Саратова решила снести эти гаражи.

Хроника 11 октября 2019 года – 24 августа 2020 годаУбийство девятилетней девочки в Саратове
Саратов Генпрокуратура СКР Саратовский областной суд

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