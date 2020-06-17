В Башкирии во время сплава пропали четверо туристов

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Незарегистрированная группа туристов, сплавлявшихся по реке в Башкирии, не вышла на связь, спасатели начали поисковые работы. Об этом сообщила пресс-служба республиканского ГУ МЧС.

Четыре туриста сплавлялись по реке Юрюзань на территории Караидельского района республики. По данным МЧС, группа группа должна была завершить маршрут во вторник, в настоящее время ее местонахождение неизвестно.

В поисках людей участвуют спасатели, сотрудники полиции и местное население. Ситуация находится на контроле регионального ГУ МЧС.