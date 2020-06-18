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Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.

В интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой выложил в Instagram ее автор Павел Зарубин, Путин сказал, что общается с внуками, даже находясь в Кремле.

Он ответил на вопрос, могут ли внуки дозвониться президенту прямо в его рабочий кабинет. "Дозвониться могут. Они дозваниваются", - сказал глава государства.

Президент крайне редко говорит о членах своей семьи. В последний раз в 2017 году во время "прямой линии" он рассказал, что у него "родился второй внук", и что первый внук ходит в детский сад.

В свое время в интервью Оливеру Стоуну Путин сокрушался, что редко видится с внуками.

Их имена держатся в тайне. Президент объяснял это так: "Я не хочу, чтобы они росли какими-то "принцами крови", я хочу, чтобы они нормальными людьми росли. Для этого им нужно обычное общение в детских коллективах". Он признал, что если назовет имена внуков, то "их не оставят в покое".

Владимир Путин

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