Военный суд приговорил троих участников "Артподготовки" к срокам до 13 лет

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Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Второй западный окружной военный суд признал виновными Андрея Толкачева, Юрия Корного и Андрея Кептю в участии в запрещенном в РФ движении "Артподготовка", передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Суд приговорил: назначить наказание Андрею Толкачеву в виде 13 лет в колонии строгого режима, Юрию Корному - 10 лет в колонии строгого режима и Андрею Кепте - 6 лет в колонии строгого режима", - огласил решение судья в четверг.

Все трое признаны виновными в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ), а также в покушении на подготовку теракта (ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ). Также Толкачеву было предъявлено обвинение в еще одном эпизоде по подготовке к теракту (ч. 1 ст. 30 УК, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК).

Согласно решению суда, им также наложено ограничение свободы сроком от 1 до 1,5 лет после отбывания наказания в колонии строгого режима.

"Порядок, обжалование понятны, а вот суть приговора нет, не понимаю в чем меня обвинили и осудили", - сказал после оглашения приговора Корный. Толкачев и Корный вину не признали, а Кептя признал в полном объеме и активно сотрудничал со следствием.

Что именно сделали осужденные участники "Артподготовки"

По версии следствия, в ночь с 11 на 12 октября 2017 года на Манежной площади Толкачев, Корный и Кептя подготовили пластиковые бутылки с бензином для поджога декораций и сухого сена возле московского Кремля. Сена там было на 770 тыс. руб., а всего ущерб должен был составить более 1,1 млн руб.

Помимо этого, в ноябре 2017 года они планировали вывести из строя опоры и линии электропередачи, подготовив альпинистское оборудование и разместив его на станции столичного метрополитена, а также муляжи самодельных взрывных устройств. Они собирались звонить в разные учреждения с ложными сообщениями о минировании, чтобы отвлечь правоохранительные органы от "революции" 5 ноября.

Красноярский краевой суд в октябре 2017 года признал экстремистским межрегиональное общественное движение "Артподготовка" Его деятельность в РФ запрещена.