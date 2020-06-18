Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:44Заразились
на 18.06В России 561 091+7 790В мире 8 349 950+176 010

Военный суд приговорил троих участников "Артподготовки" к срокам до 13 лет

Военный суд приговорил троих участников "Артподготовки" к срокам до 13 лет
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Второй западный окружной военный суд признал виновными Андрея Толкачева, Юрия Корного и Андрея Кептю в участии в запрещенном в РФ движении "Артподготовка", передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Суд приговорил: назначить наказание Андрею Толкачеву в виде 13 лет в колонии строгого режима, Юрию Корному - 10 лет в колонии строгого режима и Андрею Кепте - 6 лет в колонии строгого режима", - огласил решение судья в четверг.

Все трое признаны виновными в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ), а также в покушении на подготовку теракта (ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ). Также Толкачеву было предъявлено обвинение в еще одном эпизоде по подготовке к теракту (ч. 1 ст. 30 УК, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК).

Согласно решению суда, им также наложено ограничение свободы сроком от 1 до 1,5 лет после отбывания наказания в колонии строгого режима.

"Порядок, обжалование понятны, а вот суть приговора нет, не понимаю в чем меня обвинили и осудили", - сказал после оглашения приговора Корный. Толкачев и Корный вину не признали, а Кептя признал в полном объеме и активно сотрудничал со следствием.

Что именно сделали осужденные участники "Артподготовки"

По версии следствия, в ночь с 11 на 12 октября 2017 года на Манежной площади Толкачев, Корный и Кептя подготовили пластиковые бутылки с бензином для поджога декораций и сухого сена возле московского Кремля. Сена там было на 770 тыс. руб., а всего ущерб должен был составить более 1,1 млн руб.

Помимо этого, в ноябре 2017 года они планировали вывести из строя опоры и линии электропередачи, подготовив альпинистское оборудование и разместив его на станции столичного метрополитена, а также муляжи самодельных взрывных устройств. Они собирались звонить в разные учреждения с ложными сообщениями о минировании, чтобы отвлечь правоохранительные органы от "революции" 5 ноября.

Красноярский краевой суд в октябре 2017 года признал экстремистским межрегиональное общественное движение "Артподготовка" Его деятельность в РФ запрещена.

Андрей Толкачев Юрий Корный Андрей Кептя Артподготовка

Новости по теме

Новости

Суд отменил оправдательный приговор двум фигурантам дела о гибели детей на Сямозере

Роскомнадзор разблокирует Telegram

Роскомнадзор разблокирует Telegram
Пандемия коронавируса

В Росздравнадзоре назвали неофициальными данные о почти 500 умерших от COVID-19 медиках

Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках

Генпрокуратура ФРГ обвинила россиянина в убийстве выходца из Чечни в Берлине

Генпрокуратура ФРГ обвинила россиянина в убийстве выходца из Чечни в Берлине

Минстрой пообещал не закрывать подвалы для кошек

Минстрой пообещал не закрывать подвалы для кошек
Пандемия коронавируса

Боязнь коронавируса не будет уважительной причиной для пропуска ЕГЭ

Боязнь коронавируса не будет уважительной причиной для пропуска ЕГЭ
Изменение Конституции

Верховный суд снова не принял иск, оспаривающий дату голосования по Конституции

Введение прогрессивной шкалы НДФЛ поддержали все думские фракции

Введение прогрессивной шкалы НДФЛ поддержали все думские фракции

Операторы заблокировали предложение Минсвязи строить 5G на отечественном оборудовании

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');