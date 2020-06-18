Израненное ножом тело младенца нашли у берега реки на Ставрополье

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело об убийстве новорожденной девочки расследуют в Ставропольском крае, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Израненное ножом тело ребенка нашел прохожий у берега реки Подкумок станицы Ессентукской.

Возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

Следственные органы просят всех, кто располагает информацией об убийстве младенца, сообщить об этом в Следственный комитет или полицию.