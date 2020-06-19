Прокуратура проверит слова инфекциониста о нехватке коек для больных COVID-19 в Орле

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура организовала проверку информации главного внештатного инфекциониста Орловской области Виктории Адоньевой, в интервью местному изданию заявившей об отсутствии коек для больных COVID-19.

"Прокуратурой с привлечением специалистов органов контроля будет проверено соблюдение требований законодательства при организации медицинской помощи в учреждениях здравоохранения региона", - сообщается на сайте регионального надзорного ведомства.

Как пишет издание "Орловские новости", Адоньева спрогнозировала прирост заболевших коронавирусом после голосования по поправкам в Конституцию. "Пусть голосует, кто хочет, но в городе больше коек нет", - сказала Адоньева.