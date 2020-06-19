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Нижнетагильский завод металлоконструкций перейдет на трехдневку из-за отсутствия заказов

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Нижнетагильский завод металлоконструкций (НТЗМК, Свердловская область) вынужден с 1 июля перейти на трехдневный режим работы из-за неполной загрузки производства, сообщил управляющий предприятием Виталий Парфенов.

Экономический кризис

По его словам, портфель заказов завода обеспечил ему загрузку примерно на 60%.

"Коронавирус, пандемия, ограничения - они фактически остановили процесс контрактации. И то, что сегодня есть - это ориентировочно две трети от нашей мощности", - сказал он.

Предвидя такой сценарий, в конце марта руководство предприятия приняло решение о возможном переводе предприятия на сокращенный режим работы с июля. Но окончательное решение было принято после того, как завод не получил заказ, на который рассчитывал и который обеспечил бы предприятию полную загрузку с июля.

"Мы надеялись, что сможем получить заказ в Нижнем Тагиле на изготовление автодорожного моста. Но, к сожалению, заказ ушел в другой регион. Поэтому мы вынуждены оставить приказ о трехдневной рабочей неделе в силе", - отметил Парфенов.

Как сообщалось, строительство моста через Нижнетагильский пруд планируется на 2020-2022 годы. Он соединит два крупнейших района Нижнего Тагила - Гальяно-Горбуновский массив и Вагонку. Длина моста составит 560 м, ширина - 30 м, общая протяженность перехода вместе с развязками - 5,6 км.

По данным сайта компании, НТЗМК - крупный производитель сварных металлоконструкций в России. Средний объем выпуска металлоконструкций составляет 35 тыс. тонн в год. Предприятие принимало участие во многих крупных проектах в России и странах СНГ (Олимпийский стадион "Фишт" и инфраструктурные объекты в Сочи, металлоконструкции технологических установок Антипинского НПЗ и Московского НПЗ, комплекс доменной печи N7 АО "Евраз НТМК").

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", Олегу Мелюхову принадлежит 51% в уставном капитале, Виталию Парфенову - 49%.

Хроника 27 января – 19 июня 2020 годаЭкономический кризис
НТЗМК Нижнй Тагил коронавирус

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