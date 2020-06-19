Военнослужащий арестован в Петербурге за избиение троих инспекторов ГИБДД

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Равиля Муслимова, который вместе с приятелем напал на троих сотрудников полиции.

Как сообщила в пятницу объединённая пресс-служба судов города, фигурант арестован до 15 августа. Ему уже предъявлено обвинение.

Как сообщалось, в ночь на 16 июня два полицейских патрульно-постовой службы и сотрудник УГИБДД по Петроградскому району Петербурга около Александровского парка за нарушение правил дорожного движения остановили автомобиль Mercedes, в котором находились 22-летний Муслимов и его знакомый. Согласно информации судебной пресс-службы, полицейские гонялись за нарушителями почти четыре часа.

В ответ на предложение проследовать в отдел для установления личности подозреваемые напали на полицейских: "один сотрудник получил не менее одного удара в грудь, ко второму применили захват с последующим толчком, третьего сотрудника ударили по голове", говорится в пресс-релизе.

В региональном главке МВД "Интерфаксу" сообщали, что 22-летний пассажир иномарки был задержан, в отношении него составлен административный протокол по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Водителю Mercedes удалось сбежать, но полицейские уже установили его личность и принимают меры к розыску и задержанию. По данным местных СМИ, мужчина скрылся на припаркованном неподалеку автомобиле Maserati с номером "777".