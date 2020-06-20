Работающие пенсионеры смогут продлить больничные до окончания самоизоляции в их регионе

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут продлить электронные больничные. Такие изменения во временные правила оформления листков нетрудоспособности и назначения выплат по ним утвердил премьер РФ Михаил Мишустин.

"Речь идет о людях старшего возраста, живущих в регионах, где ограничения по решению руководителей субъектов продолжают действовать. Такие граждане могут оформлять электронные больничные сроком действия с 15 июня до официального окончания режима самоизоляции в данном конкретном регионе", - говорится в постановлении премьера, опубликованном в субботу на сайте правительства.

Новые электронные больничные, как и предыдущие, оплачиваются за счет средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного. Листки нетрудоспособности будут выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в Фонд социального страхования. Гражданам не требуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы.

"Расчет пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим правилам. При стаже более восьми лет дни, проведенные на больничном, оплачиваются в 100-процентном размере. Для расчета берется заработок за два года, но при этом ограничивается средним максимальным заработком 69 961,65 рубля в месяц", - отмечается в сообщении.