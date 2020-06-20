Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:48Заразились
на 20.06В России 576 952+7 889В мире 8 663 136+174 159

Работающие пенсионеры смогут продлить больничные до окончания самоизоляции в их регионе

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут продлить электронные больничные. Такие изменения во временные правила оформления листков нетрудоспособности и назначения выплат по ним утвердил премьер РФ Михаил Мишустин.

"Речь идет о людях старшего возраста, живущих в регионах, где ограничения по решению руководителей субъектов продолжают действовать. Такие граждане могут оформлять электронные больничные сроком действия с 15 июня до официального окончания режима самоизоляции в данном конкретном регионе", - говорится в постановлении премьера, опубликованном в субботу на сайте правительства.

Новые электронные больничные, как и предыдущие, оплачиваются за счет средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного. Листки нетрудоспособности будут выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в Фонд социального страхования. Гражданам не требуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы.

"Расчет пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим правилам. При стаже более восьми лет дни, проведенные на больничном, оплачиваются в 100-процентном размере. Для расчета берется заработок за два года, но при этом ограничивается средним максимальным заработком 69 961,65 рубля в месяц", - отмечается в сообщении.

правительство РФ

Новости
Пандемия коронавируса

В России зарегистрированы 7 889 новых случаев COVID-19

В России зарегистрированы 7 889 новых случаев COVID-19

Калининградские власти заметно ослабляют режим коронавирусных ограничений

Военнослужащий арестован в Петербурге за избиение троих инспекторов ГИБДД

Маленькая девочка утонула в бассейне в Перми

Женщина и маленький ребенок обнаружены мертвыми в Тамбовской области

Запрет на отправку угля на Мурманск не коснется застрявших в пути 100 составов

Запрет на отправку угля на Мурманск не коснется застрявших в пути 100 составов

Кадыров одобрил разгром во французском Дижоне из-за избиения чеченского подростка

Большие запасы подземных пресных вод обнаружили в Крыму

Что произошло за день: пятница, 19 июня

Зарплаты в РФ в реальном выражении в апреле снизились на 2% впервые почти за 4 года

Зарплаты в РФ в реальном выражении в апреле снизились на 2% впервые почти за 4 года
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');