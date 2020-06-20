Спасатели направились в район Адыгеи после повреждения градом крыш сотен домов

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Группировка сил МЧС России направлена в аул Хатукай (Адыгея) для ликвидации последствий ЧС после прошедшего там крупного града, сообщает в субботу пресс-служба ведомства.

Как отметили в МЧС, в первую очередь, силы направлены на восстановление кровли и оказание помощи многодетным семьям, пожилым людям и инвалидам, чьи дома серьезно пострадали от природной аномалии.

Работа по восстановлению социально-значимых объектов также организована силами республиканского звена РСЧС, сказали в пресс-службе.

Отмечается, что кроме домов, была повреждена кровля двух детских садов, библиотеки, физкультурно-оздоровительного комплекса и администрации сельского поселения.

В МЧС уточнили, что был развернут подвижной пункт управления для организации информационного обмена с органами повседневного управления и главой Республики Адыгея.

Ранее сообщалось, что вечером 17 июня в ауле Хатукай сильным градом были повреждены крыши 642 частных домов, а также крыша администрации и двух детских садов. Градины достигали размеров грецкого ореха.