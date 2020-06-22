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Серная кислота вылилась из автоцистерны в результате ДТП в Красноярском крае

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Разлив серной кислоты произошел в Северо-Енисейском районе Красноярского края в результате аварии с автоцистреной АО "Полюс-Логистика (входит в АО "Полюс"), перевозившей реагент, сообщили агентству "Интерфакс" в единой дежурно-диспетчерской службе района.

По ее данным, накануне вечером водитель грузового автомобиля Volvo, перевозивший две цистерны с серной кислотой объемом 15 кубометров, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В результате разлилось около одного кубометра серной кислоты, площадь разлива составила четыре квадратных метра.

"Серная кислота из цистерн перекачана в специальные автоцистерны АО "Полюс-Логистика". Место разлива обработано биоразлагающим сорбентом. В дальнейшем поверхностный слой грунта будет собран и утилизирован установленным порядком", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе компании "Полюс Красноярск" агентству сообщили, что экстренные службы были оперативно оповещены, и назвали экологический ущерб незначительным.

Красноярский край

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