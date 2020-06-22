В Норильске возбуждено уголовное дело о массовой драке

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Дознаватели полиции возбудили уголовное дело по факту массовой драки, которая произошла вечером 20 июня в Норильске. Дело расследуется по статье о хулиганстве, сообщили в управлении МВД по Красноярскому краю.

В субботу вечером полицейским пришлось пресечь массовую драку на одной из улиц города. Некоторые предполагаемые участники конфликта были задержаны и доставлены в отдел. Сейчас дознаватели выясняют, кто участвовал в драке, и опрашивают очевидцев.

Ранее в интернете появилась видеозапись потасовки, в которой участвовали несколько десятков человек. Участники конфликта начали разбегаться при появлении полиции. В МВД отмечали, что конфликт произошел на бытовой почве.