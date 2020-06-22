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Задержаны любители рэпа, избившие петербургских рок-музыкантов

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Петербургские полицейские задержали четверых человек по подозрению в нападении на мужчину и беременную женщину, исполнявших песни у метро.

Как сообщила пресс-служба городского управления СКР, задержанным от 16 до 18 лет. Решается вопрос об избрании им меры пресечения и предъявлении обвинения.

В субботу, 20 июня, у выхода из станции метро "Рыбацкое" неизвестные избили супружескую пару уличных музыкантов - 29-летнего мужчину и 31-летнюю беременную женщину. Они получили травмы. По предварительной информации, конфликт произошел из-за того, что подозреваемым не понравилась исполняемая потерпевшими музыка: им нравится рэп, а музыканты исполняли рок.

Возбуждено дело по статье "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений" .

Петербург

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