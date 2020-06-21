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Подростки избили уличных музыкантов в Петербурге

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербурге после нападения на супружескую пару уличных музыкантов возбуждено уголовное дело, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе городской прокуратуры.

"Накануне у выхода из станции метро "Рыбацкое" избили супружескую пару. Пострадавшие получили ушибы головного мозга и переломы носа", - сказал представитель ведомства.

В пресс-службе регионального главка МВД уточнили, что пострадавшие - 30-летний мужчина и его 31-летняя жена на ранней стадии беременности - являются уличными музыкантами. Они пели у метро песни под гитару, когда на них напала группа подростков, которым не понравилась музыка.

Действия фигурантов квалифицированы как умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений (пп. "а,г,д" ч. 2 ст. 112 УК РФ).

По данным источника "Интерфакса", нападавших, предварительно, было пятеро. На вид им от 14 до 17 лет. Злоумышленников ищет полиция.

Санкт-Петербург

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