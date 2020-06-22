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Дом радио с метеокабинетом сгорел на станции "Мирный" в Антарктиде

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Дом радио сгорел на антарктической станции "Мирный" в результате произошедшего накануне пожара, сообщает НИИ Арктики и Антарктики в понедельник.

"21 июня в 20 часов 40 минут станционного времени (16:40 по московскому времени) на антарктической станции Мирный произошло мгновенное возгорание в метеокабинете Дома Радио. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Несмотря на принятые меры по борьбе с огнем, Дом Радио сгорел полностью. Среди потерь: метеокабинет, кабинет аэрологии, лаборатория ФИАН программы стратосферного зондирования космических лучей, серверная, гидрометеорологическая лаборатория и радиорубка, следует из сообщения.

Отмечается, что из-за ураганного ветра скоростью 20-25 метров в секунду огонь перекинулся на каюткомпанию, но её удалось отстоять. Личный состав был эвакуирован через торцевой противопожарный выход. 11 человек, живших в здании, обеспечены одеждой и расселены по другим зданиям станции. Всего на станции Мирный находится 23 сотрудника. Угрозы для их жизни и здоровья нет, сообщают в НИИ.

Связь со станцией установлена, ведется работа по ликвидации последствий пожара. Создана комиссия по расследованию его причин. Специалисты работают над возобновлением метеонаблюдений.

НИИ Арктики и Антарктики

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