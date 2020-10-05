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Июньский пожар на станции Мирный в Антарктиде случился из-за короткого замыкания

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Возгорание на антарктической станции Мирный, уничтожившее "Дом радио" с метеокабинетом, произошло в результате короткого замыкания, сообщает НИИ Арктики и Антарктики в понедельник.

"В результате служебного расследования выявлено, что причиной возгорания послужило короткое замыкание в электропроводке осветительной сети служебного кабинета метеоролога 1 категории станции Мирный", - говорится в сообщении.

В НИИ отмечают, что служебно-жилое здание "Дом Радио" было возведено в 1973-1975 годах, а несколько лет назад в здании была проведена частичная замена электросиловой сети, коммутирующих устройств и розеток. Замечаний по противопожарному состоянию здания перед началом работы нынешней экспедиции выявлено не было.

Материальный ущерб от пожара составил 8,4 млн рублей, сообщили в институте.

Как сообщалось, в июне на антарктической станции Мирный в метеокабинете "Дома Радио" произошел пожар. Сотрудники станции не пострадали, но строение сгорело полностью. Среди потерь: метеокабинет, кабинет аэрологии, лаборатория ФИАН программы стратосферного зондирования космических лучей, серверная, гидрометеорологическая лаборатория и радиорубка.

НИИ Арктики и Антарктики

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