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Данные об аварийных домах появятся в Росреестре

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Региональных и муниципальных чиновников обяжут информировать граждан об аварийных многоквартирных домах, внося соответствующие данные в базу Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), сообщает во вторник газета "Известия".

"Такой законопроект получил положительные заключения Минстроя, правового управления Госдумы, а также профильного комитета по жилищной политике и ЖКХ. Как считают его авторы, если информация станет общедоступной, граждане смогут избежать покупки квартир в аварийных домах, что к тому же позволит сократить неэффективные расходы государства. Это мнение разделяют во всех фракциях парламента", - отмечается в публикации.

Согласно документу, местные чиновники должны будут направлять сведения об аварийных и подлежащих сносу домах в Росреестр. Служба, в свою очередь, будет включать эту информацию в выписку, содержащую общедоступные сведения Единого государственного реестра недвижимости, уточняет издание.

По мнению одного из авторов законопроекта, депутата Госдумы РФ Натальи Костенко, это позволит гражданам при запросе выписки одновременно получить и информацию об аварийном состоянии недвижимости, ведь сейчас при покупке жилья это выяснить непросто.

"Мы будем поддерживать этот законопроект. Человек должен знать, что он покупает, все-таки это очень серьезное вложение немаленьких средств. А наличие сведений об аварийности может изменить решение о приобретении такого объекта", - сообщила в беседе с газетой председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская.

При этом, по мнению опрошенных изданием экспертов, "на глубинном уровне" законопроект все-таки не решит проблемы, связанные с аварийным фондом, пишут "Известия".

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