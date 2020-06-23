В Госдуме заявили о необходимости расширения списка моногородов

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы РФ считают необходимым увеличить количество моногородов с нынешних 321 примерно до 500, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на комитет нижней палаты по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

"Речь о населенных пунктах, фактически имеющих признаки монозависимости, но не получивших такой статус. Попав в перечень, они смогут рассчитывать на госфинансирование. В регионы направлено письмо с просьбой предоставить информацию о городах, которые необходимо включить в список. После его формирования инициативу передадут в Минэкономразвития", - говорится в публикации.

Ранее планировалось, что количество моногородов сократят вдвое, теперь же от жесткой меры могут отказаться, уточняет издание.

Сейчас не время волновать регионы угрозой сокращения перечня моногородов - напротив, можно расширить список, заявила в беседе с газетой заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономполитике Альфия Когогина. Это позволит увеличить количество муниципалитетов, которые смогут претендовать на федеральные меры поддержки, подчеркнула парламентарий.

"Нынешний перечень из 321 моногородов сформировался еще шесть лет назад. Сегодня регионы могут заявить о необходимости каким-то городам присвоить статус монопрофильного. Думаю, что их количество может вырасти на треть", - сообщил изданию заместитель председателя комитета Госдумы по экономполитике, координатор партийного проекта "Единой России" "Локомотивы роста" Денис Кравченко.

Фонд развития моногородов готов начать работу с новыми территориями, распространить на них все имеющиеся меры поддержки, сказала газете генеральный директор фонда, заместитель председателя ВЭБ.РФ Ирина Макиева. Федеральную поддержку должны получить города с численностью населения, которую определит правительство, добавила она.

Актуализацию критериев предполагает разработанная министерством экономического развития РФ подпрограмма "Развитие моногородов" госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика". Как именно должны измениться параметры, не уточняется, заявил изданию ответственный секретарь экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Склянчук.

В Минэкономразвития на момент публикации на запрос газеты не ответили. В министерстве юстиции РФ уточнили, что заключение по результатам проведения правовой и антикоррупционной экспертиз проекта постановления "О внесении изменений в госпрограмму РФ "Экономическое развитие и инновационная экономика"" было направлено в Минэкономразвития, но его подробности не раскрыли, отмечается в публикации.

По мнению Кравченко, расширять список моногородов нужно в соответствии с запросом регионов. По данным экспертного опроса о состоянии монозависимых территорий, проведенного Госдумой в мае 2020 года, 40% респондентов высказались за увеличение их количества, пишут "Известия".