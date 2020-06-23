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Путин предложил повысить ставку налога до 15% на годовой доход более 5 млн рублей

Регионам РФ выделят еще 100 млрд рублей на компенсацию COVID-расходов

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделит дополнительно 100 млрд рублей регионам на компенсацию расходов, связанных с реализацией мер по борьбе с коронавирусом, заявил президент РФ Владимир Путин.

Как пояснил он в своем телеобращении, эти средства выделяются "плюсом" к тем 200 млрд, о которых было объявлено ранее.

"Эпидемия поставила региональные финансы в достаточно сложное положение, мы это понимаем. Речь не только о возросших расходах на систему здравоохранения, на прямую помощь людям, предприятиям, но и о выпадающих доходах, которые недополучены бюджетами субъектов Федерации, в том числе в связи с федеральными решениями по налоговым льготам и отсрочкам", - сказал Путин во вторник в обращении к россиянам.

Владимир Путин коронавирус

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