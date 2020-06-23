Глава ЖКХ Сунжи попал под следствие за продажу казенной "Газели"

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В отношении директора управления ЖКХ города Сунжа возбуждено уголовное дело, его заподозрили в продаже муниципальной газели "мимо кассы", сообщили в прокуратуре Ингушетии.

Прокурорская проверка показала, что подозреваемый в октябре 2019 года заключил договор с местным жителем о продаже ему "Газели" за 150 000 рублей. Машина находилась на балансе управления ЖКХ. Вырученные за нее средства чиновник в кассу не оприходовал и не представил никаких документов о трате этих денег, установили прокуроры.

Директору управления вменяют растрату с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК).