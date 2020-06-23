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Житель Ставрополя приговорен к 13 годам колонии за обстрел полицейского патруля

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Ставропольский краевой суд приговорил жителя Ставрополя к 13 годам колонии строгого режима за то, что осенью 2018 года он, выпив, обстрелял из охотничьего ружья полицейский патруль в парке. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Подсудимый признан виновным в посягательстве на жизнь полицейских (ст. 317 УК), в угрозе убийством (ст. 119), умышленном повреждении имущества из хулиганских побуждений (ст. 167) и хулиганстве (ст.213).

Суд и следствие установили, что 21 ноября он сделал несколько выстрелов из ружья ИЖ-12 по входной двери регионального управления МВД. На место прибыл наряд патрульно-постовой службы. Полицейские потребовали, чтобы он отдал им ружье и сдался. Он не послушался и пошел в парк "Центральный", где стал угрожать убийством охраннику парка. При этом он сделал около десятка выстрелов в сторону полицейских. Они открыли ответный огонь, ранили его и задержали.

Мужчина был доставлен в больницу.

От его действий никто не пострадал. В его отношении было возбуждено уголовное дело.

Ставрополь МВД

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