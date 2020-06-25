Рябков заявил, Россия не будет спасать ДСНВ любой ценой

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Россия готова жить без Договора о стратегических наступательных вооружениях, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Да, безусловно, готовы, и об этом неоднократно заявлял президент России", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, готова ли РФ жить без СНВ-3. Он выступил на онлайн-сессии "Примаковских чтений", которые провели в четверг "Интерфакс" и ИМЭМО РАН.

Рябков отметил, что "американцы знают, что мы не будем любой ценой, особенно той ценой, которую они хотят от нас, спасать этот договор".

"Мы считаем, что он взаимовыгоден, и нужен обеим сторонам, он является существенным фактором, обеспечивающим международную безопасность и укрепляющим стратегическую стабильность, и оптимально было бы его продлить, по возможности, на максимально предусмотренный в самом тексте договора срок, а именно - на пять лет", - сказал замглавы МИД РФ.

Говоря о повестке дня, где РФ и США могли бы предпринимать совместные шаги в сфере контроля над вооружениями, он отметил, что "даже определение тем для занятий будущих рабочих групп экспертных, которые должны будут собираться и отрабатывать соответствующую тематику в промежутке до следующей межведомственной встречи, аналогичной состоявшейся 22 июня, далось не без труда".

"У нас шкала приоритетов разная и разные взгляды даже на методологию работы, но вывод один - надо чаще встречаться", - заявил Рябков.

Москва не предвидит легкого пути в переговорах с США по контролю над вооружениями, так как повестка дня по теме у двух стран различается. Рябков отметил, что нельзя говорить о том, что на последних переговорах в Вене стороны говорили "мимо друг друга": "это не так, мы слушали, слышали, взаимно реагировали на ту или иную подачу, но по фундаментальным вопросам позиции не сблизились".

"Мы договорились о процессе, а не существе того, что нужно делать. Это тоже важно, по нынешним временам это тоже неплохо, но, тем не менее, факт есть факт: содержательная сторона обсуждений тяжелая, с трудом поддается обработке в направлении расширения плоскостей соприкосновения", - сказал замглавы МИД РФ.

Рябков подчеркнул, что Россия продолжит заниматься этими вопросами, приветствует то, что найдено понимание о нежелательности слишком долгих пауз в контактах.

Он выразил мнение, что Россия останется негативным внутриполитическим фактором в США вне зависимости от того, какая администрация придет к власти. "К сожалению, и это совершенно не натяжка, Россия как факт негативный во внутреннем американском контексте, - это неоспоримое обстоятельство текущего периода", - сказал Рябков.

По словам высокопоставленного дипломата, "мы не можем говорить по сути дела о том, при какой администрации - республиканской или демократической, - которая придет во власть в Вашингтоне в будущем году после инаугурации 46-го президента США, - нам будет лучше". Как отметил Рябков, в американском истеблишменте "антироссийский консенсус глубоко укоренился".

России и США придется сдерживать потенциальный военный конфликт

Перспективы продления договора СНВ-3 и создания нового подобного документа носят абстрактный характер, заявил директор Московского Центра Карнеги Дмитрий Тренин в ходе онлайн-сессии "Примаковских чтений".

"Балансировать, предотвращать войну, придется, наверное, вне зависимости от того, как будет решена судьба договора СНВ-3, в условиях практического отсутствия контроля над вооружениями", - сказал Тренин.

"Я не думаю, даже если СНВ-3 будет продлен на пять лет, что у него скоро появится преемник. Следующий договор, наверное, будет очень сложен в составлении, в переговорном плане. Когда он будет, появится ли он на свет - вопрос на сегодня очень абстрактный", - пояснил политолог.

Он заявил также, что не видит перспектив для фундаментальных изменений в российско-американских отношениях в обозримой перспективе: они останутся отношениями конфронтации. "Главный вопрос - предотвращение войны по неосторожности. Мы несколько раз подходили к черте, когда сдерживание переставало быть политологическим термином, мы тестировали сдерживание в Сирии пару раз в 2018 году. Пока эти тесты оказались удачными и успешными: деконфликтинг работает, но в целом мы довольно близко находимся к черте. Дальше уже прямое военное столкновение", - считает Тренин.

Переговоры в Вене

22 июня делегации России и США обсудили в Вене перспективы контроля над вооружениями, включая вопрос о продлении договора СНВ (О стратегических наступательных вооружениях). Межведомственные делегации сторон возглавляли замглавы МИД РФ Сергей Рябков и спецпосланник президента США по вопросам контроля над вооружениями, и.о. старшего заместителя госсекретаря США Маршалл Биллингсли.

Отметив, что в ходе переговоров был достигнут "достаточный прогресс", он добавил: "Мы можем предполагать, что, возможно, в конце июля или начале августа будет второй раунд". Биллингсли также заявил, что США в ближайшее время ожидают новых встреч с РФ по СНВ на техническом уровне.

При этом администрация США продолжит добиваться участия КНР в консультациях по стратегической стабильности, которые Вашингтон ведет с Москвой. На переговоры 22 июня китайские представители на них не явились.

Между тем The Wall Street Journal со ссылкой источник из числа официальных представителей сообщила, что решение администрации президента США Дональда Трампа относительно продления американо-российского договора по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ-3) зависит от выполнения трех требований Вашингтона.

Так, Трамп может согласиться продлить договор после феврале 2021 года, если стороны достигнут прогресса в деле включения новых жестких мер верификации, если в нем будут учтены все ядерные боеголовки, а также в случае присоединения к нему Китая, сообщил источник газеты. Он, однако, усомнился, что эти требования Трампа могут стать окончательными, и в том, каким будет решение президента в конечном итоге, отметило издание.

Как сказал Биллингсли журналистам по итогам встречи, "Российская Федерация не согласилась с моей просьбой об оказании давления на Китай, чтобы он присоединился к переговорам, но РФ при этом не против самой идеи присоединения КНР".