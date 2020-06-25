Министерства не смогли согласовать позиции по развитию системы торгов госимуществом

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Минфин и Минэкономразвития не смогли согласовать позиции по дальнейшему развитию системы по торгам госимуществом (сайт torgi.gov.ru), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

По его сведениям, ведомства не смогли согласовать проект правительственного постановления по дальнейшему развитию torgi.gov.ru. Теперь они собираются направить в правительство текст постановления с таблицей разногласий.

Проект подготовлен Минфином. Он предусматривает назначение Федерального казначейства оператором системы по торгам госимуществом и поручение ему выполнения работ по модернизацию этой системы. В 2021-2023 годах Минфин предлагает потратить на модернизацию и эксплуатацию этой системы 1,9 млрд рублей.

В настоящее время полномочия по развитию, ведению и эксплуатации torgi.gov.ru находятся у Минэкономразвития. При этом за эксплуатацию системы отвечает Минкомсвязи.

По словам источника, Минэкономразвития при обосновании своей позиции указывает на то, что оно уже является оператором сайта, имеет необходимые полномочия и выполняет соответствующие функции. При этом министерство отмечает, что основной целью создания и функционирования сайта торгов является повышение конкуренции при проведении обязательных торгов путем обеспечения равноправия в доступе "к имуществу (имущественным правам), права на которое (которые) передаются на торгах" за счет публикации соответствующей информации.

То есть, по словам источника, сайт торгов, по оценке Минэкономразвития, выполняет задачи по информированию участников торгов, по размещению соответствующей информации (предложений о заключении концессионного соглашения, перечней объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, решений о реализации проекта государственно-частного партнерства и т.п.).

Минфин, в свою очередь, полагает, что этого недостаточно и сайт торгов должен обеспечивать формирование и размещение в структурированном виде всей информации о сделках с госимуществом, непрерывность процесса торгов (от опубликования информации о торгах до заключения договора и актирования), учет результатов торгов, автоматизацию работы контрольных органов в системе и передачу соответствующей информации в другие госинформсистемы.

Ранее министр финансов Антон Силуанов уже заявлял о планах Минфина по передаче Казначейству системы torgi.gov.ru. Он отмечал, что сайт для проведения торгов нужно доработать, "реализовать на нем учет всех юридически значимых действий в сфере торгов госимуществом".

По словам Силуанова, необходимо создать систему управления продажами госимущества, в том числе для обеспечения прозрачного и эффективного управления госимуществом.

В пояснительной записке к проекту правительственного постановления Минфин указывал на неэффективность сайта.

"Данный ресурс имеет ряд недостатков, в том числе: отсутствует преемственность информации между сайтом и электронными площадками (имеет место многократный ввод информации, отсутствуют единые справочники и классификаторы, единые правила контроля и проверки в автоматизированном режиме вводимой информации), - говорилось в записке. - Отсутствует бесшовная интеграция с электронными площадками, отсутствует реестр договоров и актов передачи объектов имущества, таким образом, отсутствуют достоверные корректные данные об итоговых результатах сделок на те или иные объекты имущества и сведения о правообладателях".

Также Минфин указывал, что в torgi.gov.ru используются технологические решения и аппаратный комплекс 2009-2011 годов. При этом в основе системы лежит проприетарное ПО Oracle - Database, Weblogic, Business Intelligent, а в качестве хранилищ данных используются только реляционные СУБД, масштабируемые вертикально (за счет наращивания ресурсов сервера и системы хранения данных), что приводит к обязательному использованию дорогостоящих систем хранения данных уникальных архитектур на значительных объемах данных.

По расчетам Минфина, в 2021 году на модернизацию системы торгов госимуществом потребуется 344 млн рублей (включая НДС 20%), на ее эксплуатацию (включая выполнение работ по миграции в федеральный ЦОД) - 99 млн рублей, на ведение сайта (включая организацию горячей линии для поддержки пользователей) - 30 млн рублей, на приобретение новых вычислительных мощностей для системы - 104 млн рублей.

В 2022 и 2023 годах на эти цели потребуется соответственно 802 млн рублей, 278 млн рублей, 122 млн рублей и 151 млн рублей. Таким образом, общие затраты на развитие и эксплуатацию системы торгов госимуществом Минфин оценивает в 1,93 млрд рублей.

По информации, размещенной на сайте torgi.gov.ru, к настоящему времени в системе опубликовано более 1,2 млн извещений о проведении торгов госимуществом, зарегистрировано 38,6 тыс. организаторов торгов.

Стоит отметить, что ранее Минэкономразвития отвечало и за Единую информационную систему (ЕИС в сфере закупок). После передачи Минфину полномочий по развитию контрактной системы эта ЕИС перешла в ведение Казначейства, ставшего оператором этой системы.

В начале текущего года в ведение Минфина перешло Росимущество, отвечающее, в частности, за управление федеральным имуществом. В апреле полномочия по регулированию в сфере госимущества переданы от Минэкономразвития в Минфин.