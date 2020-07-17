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Чиновники предложили обязать госкомпании закупить российские машины на два года вперед

Зато выбирать поставщиком будет можно неконкуретными способами

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Правительство может обязать крупнейшие госкомпании закупить в 2020 году автомобильную технику российского производства исходя из потребностей в такой технике на период 2020-2022 года, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, Минфин, Минэкономразвития и Росимущество согласовали соответствующий проект правительственных директив.

Директивы предусматривают, что госкомпании должны будут принять внутренние документы регламентирующие особенности закупок в 2020 году ряда автомобилей. Предполагается, что под действие директивы подпадет автомобили категорий М1, М2, М3, N1, N2, N3, М1G, М2G, М3G, N1G, N2G и N3G.

К участникам закупок такой техники будет предъявляться ряд требований, в том числе подтверждение российского происхождения закупаемой техники в виде акта экспертизы Торгово-промышленной палаты и осуществление поставки в 2020 году исходя из запланированной госкомпанией потребности на 2020-2022 годы. Закупки можно будет проводить неконкурентными способами.

Из проекта директив следует, что госкомпании должны будут до 31 июля 2020 года принять решения о проведении закупки названной автомобильной техники исходя из запланированной потребности на 2020-2022 годы. При этом предусматривается отсрочка платежа в отношении запланированных поставок в 2021 и 2022 годы на один квартал.

Эти особенности закупки автомобильной техники должны будут распространяться на дочерние компании, доля в которых у госкорпораций превышает 50%. Отчитаться о результатах будет нужно перед Минпромторгом и публиковать результаты закупок на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью (с приложением электронных копий подтверждающих документов).

"Принятие проекта директив позволит стимулировать и поддерживать предприятия автомобильной промышленности РФ, - процитировал источник пояснительную записку к проекту директив. - Реализация проекта директив госкомпаниям и их дочерними обществами будет гарантировать значительный спрос на автомобильную продукцию, а также способствовать импортозамещению".

В апреле президент Владимир Путин на совещании с автопроизводителями распорядился о ряде мер антикризисной поддержки автопрома. В частности, он поручил выделить дополнительные 5 млрд рублей на дополнительный госзаказ машин "скорой помощи".

Минфин Минэкономразвития Росимущество

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