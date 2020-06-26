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Сергей Данкверт останется главой Россельхознадзора еще на год

Сергей Данкверт останется главой Россельхознадзора еще на год
Сергей Данкверт
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Срок пребывания Сергея Данкверта на государственной гражданской службе в качестве руководителя Россельхознадзора продлен на год, сообщил "Интерфаксу" источник в экономическом блоке правительства.

Советник Данкверта Юлия Мелано подтвердила эту информацию, сообщив, что служба накануне получила соответствующий документ.

Ранее в ряде источников сообщалось, что в связи с достижением Данквертом 65-летнего возраста его пребывание на посту руководителя службы может быть прекращено.

Данкверт много лет проработал в АПК, в 2000 году перешел на госслужбу, заняв пост первого замглавы Минсельхоза. Стоял у истоков Россельхознадзора, возглавив созданную в ходе административной реформы службу при ее образовании в 2004 году.

Россельхознадзор Сергей Данкверт

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