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В Кремле обещали изучить позицию филологов, нашедших ошибку в бюллетенях по правкам

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - В Кремле пообещали ознакомиться с мнением Института русского языка при РАН, выявившего грамматическую ошибку в бюллетенях по правкам в Конституцию РФ.

В ходе общения с журналистами пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова спросили о мнении Института русского языка, который сообщил, что в результате несовпадения падежей в бюллетенях, можно говорить о нарушении закона о русском языке.

"Я обязательно ознакомлюсь с этим мнением Института русского языка, я, честно говоря, об этом в первый раз услышал, но, безусловно, это важно. Но в любом случае не думаю, что это имеет отношение к легитимности голосования, и, главное, к чистоте голосования", - сказал Песков.

Журналист, задавший вопрос, при этом обратил внимание на то, что одна из поправок касается русского языка.

"Ничего такого здесь не видим, но с точки зрения филологической чистоты, конечно, есть смысл более подробно ознакомиться с мнением этого Института, что мы и сделаем", - подчеркнул Песков.

Ранее филологи обратили внимание на то, что предложение "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации", приведенное в бюллетене для голосования, неверно с точки зрения русского языка. Правильно оно звучало бы так: "Вы одобряете изменения в Конституции Российской Федерации".

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