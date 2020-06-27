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Один человек погиб в результате перестрелки в Ингушетии

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Перестрелка произошла в пятницу на окраине ингушской Назрани, один человек погиб и двое пострадали, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"По предварительным данным, между молодыми людьми произошла ссора на бытовой почве. Конфликт перерос в перестрелку. Один человек погиб, двое пострадавших доставлены в больницу", – сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что конфликт произошел из-за крупной суммы денег.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранительные органы, добавил источник.

"Интерфакс" пока не располагает официальной информацией со стороны правоохранительных органов.

Ингушетия

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