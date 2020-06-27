Грузовик с кислотой загорелся в Петербурге

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Специалисты работают в Кировском районе Петербурга на месте возгорания полуприцепа, перевозившего опасную кислоту.

Как сообщила пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора, полуприцеп перевозил дихлоринзоционуровую кислоту в мешках по 25 кг. Инцидент произошел в промышленной зоне, до ближайших домов - не менее полукилометра. Тем не менее вещество осело на асфальте на ориентировочной площади в 200 кв. метров.

Пожар потушили за четыре часа.

Аварийные службы правительства Петербурга проводят работы по зачистке территории.