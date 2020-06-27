Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:35Заразились
на 27.06В России 627 646+6 852В мире 9 801 572+191 743

Грузовик с кислотой загорелся в Петербурге

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Специалисты работают в Кировском районе Петербурга на месте возгорания полуприцепа, перевозившего опасную кислоту.

Как сообщила пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора, полуприцеп перевозил дихлоринзоционуровую кислоту в мешках по 25 кг. Инцидент произошел в промышленной зоне, до ближайших домов - не менее полукилометра. Тем не менее вещество осело на асфальте на ориентировочной площади в 200 кв. метров.

Пожар потушили за четыре часа.

Аварийные службы правительства Петербурга проводят работы по зачистке территории.

Петербург

Новости

Обжаловано решение суда Татарстана, оправдавшего насильника 1,5-годовалой дочери

Обжаловано решение суда Татарстана, оправдавшего насильника 1,5-годовалой дочери
Авария на ТЭЦ в Норильске

"Новая газета" пожаловалась на запрет вывезти на экспертизу пробы воды из Норильска

Ксения Собчак заявила, что на нее напали в Среднеуральском женском монастыре

Ксения Собчак заявила, что на нее напали в Среднеуральском женском монастыре

Россиянам оставили для санаториев справку об отсутствии контактов с больными СOVID-19

Россиянам оставили для санаториев справку об отсутствии контактов с больными СOVID-19

Послы стран Запада в Москве призвали власти РФ уважать права сексменьшинств

Пандемия коронавируса

В России выявлено 6 852 новых заболевших коронавирусом

В России выявлено 6 852 новых заболевших коронавирусом

Мишустин подписал постановление о продлении срока выплат надбавок врачам

Посольство РФ отвергло обвинения в причастности к атакам на военных США в Афганистане

Что случилось этой ночью: суббота, 27 июня

Россиянин перед американским судом признал вину в киберпреступлениях

Россиянин перед американским судом признал вину в киберпреступлениях
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');