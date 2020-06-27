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Ураганный ветер повалил два строительных крана в Татарстане

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В Набережных Челнах из-за сильного ветра рухнули два строительных башенных крана, ураган на время оставил без электричества 40 населенных пунктов с населением более 4 тысяч человек, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Татарстану.

По данным ведомства, электроснабжение в Елабужском районе, отключённое из-за сильного ветра, к 19:31 было восстановлено.

В Набережных Челнах ветер за день повалил два строительных крана на разных стройплощадках. В обоих случаях строительные работы не проводились. Погибших и пострадавших нет.

Кроме того, в Кукморском районе ветер сорвал крышу детского сада на площади 280 кв. метров.

В субботу в Татарстане было объявлено штормовое предупреждение. По прогнозу синоптиков, на территории Татарстана ожидался шквалистый ветер до 27 метров в секунду, сильный ливень и град.

Татарстан Набережные Челны МЧС

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