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Почти 30% избирателей приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В голосовании по поправкам в Конституцию России приняли участие уже почти 31 млн человек, сообщила в воскресенье глава ЦИК Элла Памфилова.

"За три дня проведения голосования на территории РФ, в том числе и на электронном дистанционном голосовании, проголосовали 30,9 млн человек, что составляет 28,5% от числа избирателей, зарегистрированных в РФ", - сказала она в информационном центре комиссии.

Изменение Конституции

По ее словам, самая высокая явка сейчас в Туве (41,98%) и в Тамбовской области (31,54%). Самая низкая (22,45%) - в Хабаровском крае.

Глава ЦИК рассказала, что 58% проголосовавших граждан сделали это в помещениях для голосования, 39% проголосовали вне помещений, на дому, при выезде и на придомовых территориях. 3% реализовали свое избирательное право электронным дистанционным способом.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но фактически будет идти в течение семи дней - с 25 июня по 1 июля. Шесть дней в Москве и Нижегородской области будет идти электронное голосование.

Голосование по поправкам в Конституции РФ

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МоскваКочевая община оленеводов в Алданском районе. Республика Якутия.Московская областьВ отдаленном населенном пункте Таймыра. Красноярский край.ОмскВладивостокАэропорт Пулково. Санкт-Петербург.Село Троицкое. Московская область.Казанский вокзал. Москва.Деревня Луговое. Ивановская область.НовосибирскЕкатеринбургПоселок Востряково. Московская область.
Москва
ЦИК Конституция Элла Памфилова

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