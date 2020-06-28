Почти 30% избирателей приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В голосовании по поправкам в Конституцию России приняли участие уже почти 31 млн человек, сообщила в воскресенье глава ЦИК Элла Памфилова.

"За три дня проведения голосования на территории РФ, в том числе и на электронном дистанционном голосовании, проголосовали 30,9 млн человек, что составляет 28,5% от числа избирателей, зарегистрированных в РФ", - сказала она в информационном центре комиссии.

По ее словам, самая высокая явка сейчас в Туве (41,98%) и в Тамбовской области (31,54%). Самая низкая (22,45%) - в Хабаровском крае.

Глава ЦИК рассказала, что 58% проголосовавших граждан сделали это в помещениях для голосования, 39% проголосовали вне помещений, на дому, при выезде и на придомовых территориях. 3% реализовали свое избирательное право электронным дистанционным способом.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но фактически будет идти в течение семи дней - с 25 июня по 1 июля. Шесть дней в Москве и Нижегородской области будет идти электронное голосование.