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ЦИК РФ получил 105 обращений с информацией о возможном принуждении к голосованию

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - ЦИК России получил более ста обращений о принуждении к голосованию, сообщила глава комиссии Элла Памфилова в информцентре в субботу.

"На сегодняшние сутки сейчас 105 обращений, в которых содержится информация о возможном принуждении к голосованию", - сказала Памфилова.

Вместе с тем, отметила она, из них заслуживают внимания 75, а остальные из разряда "один блогер написал".

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Большинство обращений (35) по Санкт-Петербургу, из них "заслуживающих внимания 29". "По Москве 29 сообщений, заслуживающих внимания - 20", - уточнила Памфилова.

Она подчеркнула, что по всем случаям она направит информацию губернаторам и мэрам регионов, откуда пришли обращения, а также в прокуратуру.

"Люди обратились и не побоялись себя подставить, они обратились и уверены, что мы их защитим, - заметила Памфилова. - И мы должны это сделать. Эти люди не создают фейки, они подписываются и говорят".

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но фактически будет идти в течение семи дней - с 25 июня по 1 июля. Шесть дней в Москве и Нижегородской области будет идти электронное голосование.

ЦИК РФ Элла Памфилова Конституция

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