Ураган разрушил балконы и кровли домов в Хакасии

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В Хакасии оценивают ущерб от урагана, обрушившегося на республику в минувшие выходные, сообщает пресс-центр регионального правительства в понедельник.

"Резкие порывы ветра и ливень стихли, оставив после себя разрушительные последствия. Провалы грунта, подтопления придомовых территорий, протекающие кровли и разрушенные балконы - все это оставила после себя стихия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инспекторы Минстроя республики выезжают на места происшествий для обследования и предварительной проверки поврежденных зданий.