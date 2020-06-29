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Правительство выделит авансом 100 млрд рублей регионам-лидерам дорожного строительства

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Правительство предусмотрело дополнительное авансовое выделение 100 млрд рублей регионам, которые с опережением строят дороги, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Он назвал дорожное строительство драйвером всей отрасли.

За счет дополнительных авансов "сильные" регионы смогут открывать дороги и магистрали с опережением сроков, добавил он.

"Благодаря ряду организационных мер в последнее время нам удалось в целом сократить сроки строительных работ, а в ближайшее время выйдет дополнительный пакет мер по оптимизации процедур", - отметил Хуснуллин.

Марат Хуснуллин правительство

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