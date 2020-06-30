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Таможенный склад загорелся в Санкт-Петербурге

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Таможенный склад горит в Санкт-Петербурге, огнем охвачено 2300 кв. метров, пожарные готовятся использовать в тушении авиацию, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"На территории таможенного терминала в Пискаревском проезде горит склад. На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдается горение ангара, существует угроза распространения", - сказали в пресс-службе.

В готовности к применению вертолет Ми-8, также планируется прибытие пожарного поезда.

К ликвидации пожара привлечено 113 человек и 25 единиц техники.

Сведения о пострадавших уточняются.

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