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В Петербурге во время акции против поправок в Конституцию начали мыть Дворцовую площадь

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В центре Петербурга проходит акция против внесения поправок в Конституцию РФ, передал корреспондент "Интерфакса".

Акция в виде одиночных пикетов началась на Дворцовой площади около 15 часов, на нее, несмотря на дождь, пришли до 100 участников и журналистов. Пикетчики рассредоточились по площади с плакатами против действующей власти и внесения поправок в главный закон страны. Кроме того, некоторые скандировали в поддержку политзаключённых, в частности фигурантов дела "Сети".

У площади поставили несколько автозаков. Сотрудники полиции наблюдали за участниками и проверяли у некоторых документы. Участников предупредили, что из-за ситуации с коронавирусом в Петербурге запрещены публичные мероприятия; кроме того, на Дворцовой площади запрещены пикеты.

Во время акции дорожники начали мыть площадь, по периметру запустили грузовики с водой, которые сигналили активистам. Участники акции заблокировали проезд техники.

Полицейские призвали людей освободить проезд для спецтехники, начали предупреждать об ответственности за нарушение общественного порядка.

Хроника 15 января – 01 июля 2020 годаИзменение Конституции
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