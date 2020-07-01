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За поправки в Конституции проголосовали более 74% россиян после обработки 30% протоколов

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что на настоящий момент обработаны 30% протоколов, поправки в Конституции поддержали более 74% голосовавших.

"На Дальнем Востоке и Сибири голосование завершилось несколько часов назад. По результатам обработки более 30% (от всех) протоколов УИКов, (за поправки - ИФ) чуть более 74%, против - 25%", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК в среду.

По предварительным данным, явка составила 65%.

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