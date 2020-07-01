Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:33Заразились
на 01.07В России 654 405+6 556В мире 10 475 838+173 786

Памфилова заявила, что от голосования по Конституции выиграли все жители России

Памфилова заявила, что от голосования по Конституции выиграли все жители России
Элла Памфилова
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Голосование по поправкам в Конституцию прошло в России максимально прозрачно и доступно, это гарантирует достоверность результата, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова в среду.

"Максимальная прозрачность, максимальная доступность к разным видам голосования, формам и способам, (...) безопасность. Вот это гарантирует достоверность результата и, как следствие легитимность", - сказала Памфилова в среду в информцентре ЦИК.

"Сейчас идет подсчет голосов, все процедуры, по нашим данным, идут максимально корректно в подавляющем большинстве. Если будут какие-то исключения, то мы быстро о них узнаем", - пообещала она.

Она отметила, что удовлетворена тем, как прошла кампания - "без особых эксцессов, нарушений". "Ну а те попытки разного рода провокаций - Бог с ними, дело их совести. То, что произошло - выиграли все жители России. Всех благодарю", - заключила глава ЦИК.

Элла Памфилова Конституция

Новости

Подсчет голосов на голосовании по поправкам завершен ещё в трех регионах РФ

Обработаны более половины протоколов голосования по поправкам

Серебренников рассказал, что "был готов ко всему" перед приговором

ЦИК не зафиксировала серьезных нарушений на голосовании по Конституции

За поправки в Конституции проголосовали более 74% россиян после обработки 30% протоколов

Явка на общероссийском голосовании по поправкам в Конституции составила 65%

По данным обработки четверти протоколов, поправки поддержали 73% избирателей

По данным обработки четверти протоколов, поправки поддержали 73% избирателей

Что произошло за день: среда, 1 июля

Изменение Конституции

ЦИК объяснил решение озвучить первые данные голосования по поправкам до закрытия участков

ЦИК объяснил решение озвучить первые данные голосования по поправкам до закрытия участков
Изменение Конституции

Подсчет голосов на общероссийском голосовании завершен в четырех регионах

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');