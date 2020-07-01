Памфилова заявила, что от голосования по Конституции выиграли все жители России

Элла Памфилова Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Голосование по поправкам в Конституцию прошло в России максимально прозрачно и доступно, это гарантирует достоверность результата, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова в среду.

"Максимальная прозрачность, максимальная доступность к разным видам голосования, формам и способам, (...) безопасность. Вот это гарантирует достоверность результата и, как следствие легитимность", - сказала Памфилова в среду в информцентре ЦИК.

"Сейчас идет подсчет голосов, все процедуры, по нашим данным, идут максимально корректно в подавляющем большинстве. Если будут какие-то исключения, то мы быстро о них узнаем", - пообещала она.

Она отметила, что удовлетворена тем, как прошла кампания - "без особых эксцессов, нарушений". "Ну а те попытки разного рода провокаций - Бог с ними, дело их совести. То, что произошло - выиграли все жители России. Всех благодарю", - заключила глава ЦИК.