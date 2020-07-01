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Подсчет голосов на голосовании по поправкам завершен ещё в трех регионах РФ

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Подсчет голосов на плебисците по поправкам в Конституции РФ в Хабаровском, Приморском и Забайкальском крае завершен, большинство проголосовали "за".

Как передает корреспондент "Интерфакса", из данных на экране в информационном центре ЦИК следует, что в Забайкальском крае "за" проголосовало 74,92 %, а "против" - 24,22%.

В Приморском крае "за" - 78,86%, "против" - 20,24 %.

В Хабаровском крае "за" проголосовало 62,28 % жителей, а "против" - 36,64%.

Хабаровский край Приморский край Забайкальский край

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