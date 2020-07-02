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Экс-директора саратовского лицея, где унижали сирот, обвинили в получении взяток

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Следственные органы саратовского Вольска предъявили обвинение в ряде коррупционных преступлений бывшему директору одного из средних образовательных учреждений города, сообщается на сайте СУ СКР по региону в четверг.

Обвинение предъявлено по десяти эпизодам преступления, предусмотренного рядом пунктов и частей статьи 290 УК РФ (получение взятки).

По данным следствия, в период с апреля 2017 по май 2020 года директор потребовал от десяти сотрудников взятку за общее покровительство и попустительство по службе.

При этом директор дал понять персоналу, что отказавшихся от передачи взятки он уволит, отмечается в сообщении.

"Сотрудники отдавали (...) денежные средства, начисляемые им в качестве премиальных выплат. В общей сложности (...) директору передали 3 млн 38 тысяч 602 рубля", - сообщает СУ СКР.

Свою вину директор не признал. Суд отправил обвиняемого под домашний арест.

В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя сообщила, что речь идет о директоре строительного лицея в Вольске, воспитанницы которого, дети-сироты, в мае сообщили ей о психологическом давлении со стороны руководства и об оскорблениях от сверстников.

Как сообщалось, Загородняя сразу же привлекла областную прокуратуру и ГУВД. По ее инициативе началась большая проверка.

Вольск Саратовская область СКР

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