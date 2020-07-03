Выбросивший девушку с балкона росгвардеец приговорен к 9,5 годам колонии

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Советский районный суд в Казани приговорил к девяти с половиной годам колонии строгого режима сотрудника Росгвардии Марата Сахапова по делу об убийстве своей подруги, 21-летней Эльнары Карахановой, сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

Как напоминает "Зона права", 1 сентября 2018 года Сахапов сначала избил девушку, а потом выбросил ее с балкона шестого этажа дома. Следствие также установило, что в январе 2018 года он угрожал ее убить и избил ее, а также угрожал ее родителям на случай, если она его бросит.

Сахапов признал, что бил Караханову перед ее смертью, но в убийстве не признался.

На прениях сторон прокурор потребовал для подсудимого 16,5 лет лишения свободы. В последнем слове Сахапов, который является действующим сотрудником Росгвардии, извинился перед родителями Карахановой.

Суд признал его виновным в убийстве. По ч. 1 ст. 112 УК (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и ч. 1 ст. 119 УК (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) он освобожден от наказания в связи с истечением срока давности.