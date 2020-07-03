Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:29Заразились
на 03.07В России 667 883+6 718В мире 10 869 739+175 679

Выбросивший девушку с балкона росгвардеец приговорен к 9,5 годам колонии

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Советский районный суд в Казани приговорил к девяти с половиной годам колонии строгого режима сотрудника Росгвардии Марата Сахапова по делу об убийстве своей подруги, 21-летней Эльнары Карахановой, сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

Как напоминает "Зона права", 1 сентября 2018 года Сахапов сначала избил девушку, а потом выбросил ее с балкона шестого этажа дома. Следствие также установило, что в январе 2018 года он угрожал ее убить и избил ее, а также угрожал ее родителям на случай, если она его бросит.

Сахапов признал, что бил Караханову перед ее смертью, но в убийстве не признался.

На прениях сторон прокурор потребовал для подсудимого 16,5 лет лишения свободы. В последнем слове Сахапов, который является действующим сотрудником Росгвардии, извинился перед родителями Карахановой.

Суд признал его виновным в убийстве. По ч. 1 ст. 112 УК (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и ч. 1 ст. 119 УК (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) он освобожден от наказания в связи с истечением срока давности.

Казань Татарстан Марат Сахапов Росгвардия Советский суд Эльнара Караханова

Новости

В Минстрое РФ заявили, что сейчас лучшее время для покупки квартиры

В Минстрое РФ заявили, что сейчас лучшее время для покупки квартиры

Скончался отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова

ВТБ и "Роснефть" пошли на мировую по делу о неоплате аккредитивов

"Ильюшин финанс" потребовал почти 0,5 млрд рублей с разработчика интерьеров самолетов

"Ильюшин финанс" потребовал почти 0,5 млрд рублей с разработчика интерьеров самолетов

Примаковские чтения: Ближний Восток в современном мире

Примаковские чтения: Ближний Восток в современном мире

Церковный суд лишил сана схиигумена Сергия, проклявшего закрывающих храмы

Церковный суд лишил сана схиигумена Сергия, проклявшего закрывающих храмы

"Ъ" узнал о новом эпизоде в деле главы "Российской венчурной компании"

В РФ авиакомпании и аэропорты допустили сотни коронавирусных нарушений

В РФ авиакомпании и аэропорты допустили сотни коронавирусных нарушений

В России коронавирус обнаружен еще у 6 718 человек

В России коронавирус обнаружен еще у 6 718 человек
Пандемия коронавируса

Мурашко заявил, что РФ вернется к нормальной жизни после пандемии не раньше февраля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');